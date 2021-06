Fietsen langs grenspalen in Zeeuws-Vlaanderen: ‘Het zijn fantastisch mooie dingen’

In totaal 250 toerfietsers - meer werden er niet toegelaten - reden 90 of 155 kilometer in de Zeeuws-Vlaamse grensstreek, langs vele grenspalen en over een flink aantal kasseistroken.

De Grenspalenklassieker (die later dit jaar ook in Brabant en Limburg wordt gehouden), is een initiatief van de bekende wielrenners Jos van Emden en Bram Tankink. Vooral Van Emden is gefascineerd door grenspalen, zei hij zaterdag bij het startpunt in Boekhoute. ,,Je ziet een grens niet, maar die is in allerlei facetten toch heel aanwezig. Ik kan nog steeds blij worden als ik een grenspaal vind die ik nog niet heb gezien. Met deze tocht proberen we anderen ook de grens te laten beleven en het grenspalenvirus over te dragen.”