Fiets van de baas kost je de dagelijkse reiskostenvergoeding: ‘Je kunt beter zelf een elektrische fiets aanschaffen’

Terneuze­naar hoort ruim twee jaar cel eisen voor verkrach­ting van 14-jarig meisje

15:16 MIDDELBURG - De 34-jarige Terneuzenaar J. C. moet voor zeker 26 maanden de cel in, vindt officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk. C. wordt ervan verdacht in november 2015 een toen 14-jarig meisje te hebben verkracht.