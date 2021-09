Festival Weitjerock in IJzendijke ondanks versoepelingen alsnog afgelast

IJZENDIJKE - Festivals mogen vanaf 25 september weer plaatsvinden, maar Weitjerock in IJzendijke ziet het nog niet zitten. Het popfestival is alsnog afgelast.

Na de persconferentie van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge staken de organisatoren van Weitjerock de koppen bij elkaar. Bij overdekte evenementen zonder vaste zitplaatsen voor bezoekers mag maximaal 75 procent van de reguliere bezoekerscapaciteit worden toegelaten. Weitjerock is normaal een zomerfestival, maar wilde nu op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober bands laten optreden in een grote tent op een terrein aan de Mauritsweg. Daar pasten 2500 bezoekers in.

Die maatregel én de verplichte sluitingstijd na middernacht doet het bestuur van Weitjerock voor een financieel verlies vrezen. ,,We betreuren dit besluit, maar op deze manier willen we het voortbestaan van ons festival zeker stellen. De komende maanden gaan we opnieuw om tafel met de partners, sponsoren en vrijwilligers om in 2022 een volwaardig festival te organiseren’’, licht Niek Verbeke van Weitjerock toe.

Derde domper in een jaar voor Weitjerock

Het is de derde domper in een jaar voor het festival. De editie van 2020 schoof door naar juli van dit jaar, maar die moest vervolgens vanwege corona weer worden uitgesteld naar het najaar. Er wordt nu gemikt op een festival op 29 en 30 juli 2022. Kaarten die voor de najaarseditie waren gekocht, worden terugbetaald.

Op de najaarseditie zouden onder meer The Vices, Peer, Yves Deruyter en Joost van Bellen acte de présence geven. Of de geboekte artiesten voor de najaarseditie nu in de zomer van 2022 te zien zijn in IJzendijke is nog niet bekend.