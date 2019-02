Festival Weitjerock in IJzendijke maakt eerste namen bekend

De organisatie heeft de eerste namen bekend gemaakt. The Amazons is de grootste naam, de Britse band stond eerder ook op Best Kept Secret en ging met The Kooks op tour. In mei komt hun nieuwe album uit. Dr. Lektroluv, de groengemaskerde Belg, is ook een grote naam in festivalland. Hij krijgt publiek aan het dansen met een mix van klassieke electro, house en techno. De dj stond ook twee keer op Vestrock in Hulst.