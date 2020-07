Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen gaat voor het eerst de Schelde over

,,Het licht staat nog steeds op groen”, zegt festivaldirecteur Rinus Meesen. ,,Af en toe krab ik wel achter mijn oren van: wat is wijsheid, waar doe ik goed aan? Als je kijkt naar de kosten en naar het aantal bezoekers dat we kwijt kunnen, dan staat dat niet in verhouding. Maar ik vind tegelijkertijd dat je als festival in de kijker moet blijven. Bovendien is het al zo’n cultuurarme zomer. Ik zie vooral dingen die niet doorgaan. We moeten de cultuur een beetje hoog houden in Zeeland. Daarom kijken we naar wat we wél kunnen doen.”