Festival De Ballade trekt drommen publiek: ‘Iedereen heeft zin in een feestje’

Dow en Yara reageren op kritiek Milieude­fen­sie dat ze weinig doen om C02-uit­stoot te verminde­ren: ‘We lopen in de pas met het klimaatak­koord’

TERNEUZEN - Chemiebedrijf Dow in Terneuzen zegt in de pas te lopen met het Nederlandse klimaatbeleid. Het bedrijf reageert daarmee op een onderzoek van Milieudefensie waaruit blijkt dat grote chemiebedrijven niks of te weinig doen om hun uitstoot van het broeikasgas C02 te verminderen.

5 juli