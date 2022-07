Festival De Ballade in Terneuzen trekt drommen publiek: ‘Iedereen heeft zin in een feestje’

In het gloednieu­we kapelletje in Terneuzen staat de deur voor iedereen open, of je nu gelooft of niet

TERNEUZEN - De Willibrordustoren in Terneuzen stond er jarenlang maar zielig bij. Maar na een grondige opknapbeurt kan de neogotische kerktoren in de binnenstad een nieuw leven aan. Wie even wil bidden of op een andere manier tot bezinning of rust wil komen, kan er vanaf zaterdag 9 juli terecht.

