Festival de Ballade gaat dit jaar niet door

De Ballade verwacht, op basis van de routekaart met versoepelingen, dat evenementen eind augustus of in september weer mogelijk zijn. Voor de organisatie is dat geen optie, omdat die periode in de schoolvakantie valt, wat het lastig maakt voor veel vrijwilligers. In september staat de Ride for the Roses gepland en de kermis in Terneuzen. Oktober is voor het buitenevenement te riskant gezien het weer. ,,Bovendien blijft het virus als een donkere wolk nog wel even boven ons hangen, met alle onzekerheden van dien.”