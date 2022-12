Ferdinand Helmers uit Kloosterzande neemt afscheid als huisarts: ‘Het vak heeft iets magisch’

Een patiënt komt op donderdagmiddag langs bij de dokterspraktijk van Ferdinand Helmers. Niet voor een consult, maar met een cadeautje. De huisarts krijgt er ook nog een welgemeende knuffel bij. In een mandje liggen alle wenskaarten die op de praktijk zijn bezorgd. Het zijn er veel. En dat is allemaal nog vóórdat de afscheidsreceptie heeft plaatsgevonden. Het is tekenend voor hoe geliefd Ferdinand, of Fer, is bij zijn patiënten.