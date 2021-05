Feestelijke paardentocht onder blauwe hemel

NIEUWVLIET - Vorige week viel de Pinksterrit van de Vereniging Recreatieruiters Zeeuws-Vlaanderen letterlijk in het water. Daarom gingen ze zaterdag op herhaling. Onder een prachtige blauwe lucht trokken in totaal 55 koetsen en ruiters te paard door de West-Zeeuws-Vlaamse polders.

De tocht was nu de Pannenkoek-Paarden-Rit gedoopt. Een route van 25 kilometer van Groede door de polders naar Hof Het Zuiden in Nieuwvliet en na een lunch op het Hof weer terug naar Groede. Het was om meerdere redenen een feestelijke rit; de vereniging zette haar honderdste lid in het zonnetje én vierde dat er eindelijk groen licht is voor een officieel ruiterpad in Zeeuws-Vlaanderen. Het allereerste.

Ruiterpaden voor de veiligheid

Over enkele maanden wordt het eerste officiële ruiterpad van Zeeuws-Vlaanderen geopend, een route langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Monique van der Werff, voorzitter van de Vereniging Recreatie Ruiters en tevens eigenaresse van Hof Het Zuiden, is verguld. Zes jaar is ze al bezig die route voor elkaar te krijgen. ,,Voor de veiligheid. Een pad alleen voor ruiters, ik denk dat heel veel paardeneigenaren hier blij mee gaan zijn.”

Al ruim honderd leden

Van der werf richtte de vereniging op in 2014 en nu telt de club inmiddels meer dan honderd leden. Die zijn blij met de gemeente Sluis die 25 kilometer aan ruiterpaden wil aanleggen in het kustgebied. Uiteindelijk moet het een routenetwerk met knooppunten door heel Zeeuws-Vlaanderen worden, zoals die er ook zijn voor fietsers en wandelaars. Nog deze zomer kunnen ruiters in ieder geval, zonder gehinderd te worden door andere weggebruikers, over hun eerste eigen pad.