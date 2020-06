Feest in de auto, op de scooter of fiets: door de drive-through om je cijferlijst in Terneuzen

Rekening loopt zo hoog op dat het de vraag is of het Lodewijk College een nieuw gebouw krijgt

17:11 TERNEUZEN - Het is nog maar de vraag of de middelbare school in Terneuzen, het Lodewijk College, nieuwbouw krijgt. De rekening is zo hoog opgelopen, tot al met al zo’n vijftig miljoen euro, dat de gemeente Terneuzen dit mogelijk financieel niet kan bolwerken.