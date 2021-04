Familie van Ichelle overhandigt cheque aan speurders van Signi: ‘Badges met #4ichelle zijn al de hele wereld over’

Zowel burger als gemeente Hulst klaagt over rioolin­spec­ties

7 april HULST - ,,Woont u in de Dullaertwijk of daar in de buurt? Doe uw toiletdeksels dicht!” In het noordelijk deel van Hulst wordt de riolering gereinigd en geïnspecteerd. Veel bewoners van de wijken klagen dat ze de waarschuwing te laat kregen. De gemeente klaagt juist over te veel troep in de riolen.