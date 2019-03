Familie De Clerck krijgt lieve berichtjes na uitzending Beau Five Days Inside

ZUIDDORPE - Ze zijn er nog een beetje beduusd van; de familie De Clerck uit Zuiddorpe was afgelopen dinsdag te zien in het RTL-programma Beau Five Days Inside. Presentator Beau van Erven Dorens was voor die uitzending vijf dagen te gast in Villa Pardoes bij de Efteling waar ook de familie De Clerck verbleef.