Volledige renovatie Den Dullaert moet nog dit jaar: 'noodzake­lijk en onuitstel­baar'

15:35 HULST - Cultureel centrum Den Dullaert in Hulst is in zo'n slechte staat, dat de basis van het gebouw nog vóór het eind van dit jaar moet worden opgeknapt. Dat is niet volgens plan, er is daarom een financiële injectie nodig van 750.000 euro.