Fakkelen Dow zorgt toch nog voor meldingen bij Veiligheidsregio

Video Primeur: Huwelijk in Schapen­bout

28 augustus SCHAPENBOUT - Nog nooit in de geschiedenis werd er een huwelijk voltrokken in Schapenbout. Tot vrijdag. Een primeur voor de buurtschap. In een tent op het veld van het Stikkediekse Bos zeiden Patrick Sterkman en Ingrid Leijs ‘ja’ tegen elkaar, tussen de fruitbomen vlak voor hun huis.