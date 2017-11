KLOOSTERZANDE - De politie gaat extra surveilleren in de Pastoor Smuldersstraat in Kloosterzande, in de hoop dat de hoogbejaarde Albert Heijens (86) zo verlost wordt van al jaren aanhoudend getreiter en vernielingen in zijn tuin. Ook de Hulster burgemeester Jan-Frans Mulder en wethouder Frank van Driessche hebben de oud-PSD'er een hart onder de riem gestoken.

Heijens spendeerde vele tientallen jaren aan de aankleding van zijn tuin met maritiem thema. Er ligt een enorme zelfgemaakte sierboot, er staan een mast, bolders en meerpalen en de tuin is afgezet met damwanden. De tuin is Heijens' grote trots. Maar vandalen hebben het er in de nachtelijke weekenduren al jaren op voorzien. Eerder werden al bloembakken en tuinbeelden gestolen en werden zware vijverkeien weggehaald en in de tegenovergelegen brandvijver gesmeten. Ook een zelfgemaakte brug over zijn vijver in de voortuin werd kapotgemaakt.

De laatste laffe actie was die van vorige week. Toen was de hele tuin bespannen met roodwit afzetlint. Het pad naar de voordeur was met lint afgezet en door ook lint aan de voordeur te spannen, kon die niet meer open. Heijens en zijn vriendin leefden sindsdien in angst, bang wat er het volgende weekeinde weer zou gebeuren. Bovendien valt het door Heijens leeftijd niet mee om alles weer te repareren.