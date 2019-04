Extra geld voor Vestrock valt totaal verkeerd bij Graauwrock; ‘Vestrock is het lievelingetje’

Lange Heeren­straat (Oost­burg-Schoondij­ke) twee nachten dicht

9 april OOSTBURG - De Lange Heerenstraat, de doorgaande weg tussen Oostburg en Schoondijke, is in de avonden en nachten van 10 op 11 april en die van 12 op 13 april dicht. Verkeer moet over de parallelwegen.