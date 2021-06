Extra eis voor coffeeshop in Terneuzen: 250 meter afstand tot concentraties van jongeren

Zo ver is het voorlopig niet. De Terneuzense gemeenteraad stemde er in de laatste vergadering mee in dat coffeeshop Miami weliswaar de vergunning voor onbepaalde tijd verliest, maar nog wel in aanmerking komt voor een tijdelijke vergunning. Tijdelijk is tien jaar. Die termijn is gekozen om een schadeclaim te voorkomen. Na afloop van de tien jaar mogen ook andere kandidaten meedingen naar een coffeeshopvergunning.