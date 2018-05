Excentrieke kleding, uitdagend rode lippen en dikke vlechten: modellen kruipen in de huid van Mathilde Willink

In galerie en kunstcafé Lokaal 54 in Terneuzen buigen kappers, visagisten, modellen en ontwerpers zich zaterdagmiddag over portretten van Mathilde Willink. Buiten is het zonnig, maar binnen zelfs nog kleurrijker door de foto’s van Mathilde (1938-1977). De in Terneuzen geboren muze van schilder Carel Willink, spat van elke foto af. Door de creaties die ze droeg van ontwerpster Fong Leng, haar lange blonde haar en kleurrijke make-up was ze een opvallende verschijning en inmiddels met recht een icoon te noemen. De aanwezigen die zich hebben aangemeld om mee te werken aan Mathildedag, mogen kortom flink aan de bak op 7 juli.

Drieluik, lezingen en exposities

Mathildedag is een initiatief van Anne Mannaerts van Lokaal 54, kunstenaar Roeland van der Kley en Jeffrey Walhout van hotel-café The Chandelier. Roeland heeft een drieluik van Mathilde geschilderd voor de gelegenheid. Er worden daarnaast lezingen over haar gegeven en er zijn exposities in het oude postkantoor en Lokaal 54. ,,Ook komt Adrian Stahlecker naar Terneuzen met twee schilderijen. Hij was ooit bijna met Mathilde getrouwd", vertelt Roeland. Aan atelier Blokken 10 maakt Jozien van Langevelde de huiskamer van Mathilde.

Durf en lef

In het Scheldetheater wordt de modeshow gehouden. Er worden sieraden en kleding geshowd, ontworpen in de stijl van Mathilde. Modeontwerpster Marianne Akkermans is één van de zeven ontwerpers en neemt het voortouw bij de organisatie. Ze laat een foto zien van een creatie, een lange jurk van glanzende stof met veel kleur. Anouschka Harms uit Terneuzen steekt haar bewondering niet onder stoelen of banken. ,,Dit is hélemaal mijn smaak, ik hoop dat ik ook zo’n jurk aan mag.” Er zijn al twaalf modellen, onder wie Anouschka, die als Mathilde over de catwalk gaan. Anouschka is gefascineerd door het leven van Mathilde. ,,Ze zei Terneuzen gedag, ging naar Amsterdam en sloeg een compleet andere weg in. Het was een zoekende vrouw, maar heel extreem. Ik bewonder haar durf en lef, maar ze zag bepaalde grenzen niet meer.”

Grote ogen, rode lippen en veel kleur

Als Anouschka als Mathilde wordt gekleed, worden ook haar haren en make-up professioneel gedaan. Visagisten Robert en Eveline bekijken foto’s van Mathilde. ,,Grote ogen, rode lippen en veel kleur”, vat Eveline samen. ,,Ook de eyeliner is belangrijk", zegt Robert. Ze maakte daarnaast vaak een soort blaadjes rond haar ogen. ,,Artistiek en gewaagd.” Willemijn van Hairstudio Willemijn uit Axel gaat met een collega met het haar van de modellen aan de slag. Vlechten en lang haar zijn de toverwoorden. ,,Het is een leuke uitdaging. We gaan kijken welke look van Mathilde bij de modellen past.” Willemijn verdiept zich ook in wie ze was. ,,Om te weten wat ze wilde uitstralen."

Modellen met maat 36/38 en lang haar kunnen zich nog steeds aanmelden bij Lokaal 54. Daarnaast worden er een choreograaf en vijf danseressen gezocht voor een openingsdans.