Ex-piloot stort zich op groeiende campermarkt

Van Royen is een van de vele slachtoffers van de coronacrisis. Zijn carrière als piloot kwam plots ten einde. ,,Ik heb twaalf jaar gevlogen bij Ryanair en een half jaar bij Bluepanorama, een Italiaanse maatschappij. Ik stapte net in de verkeerde periode over naar Corendon. In februari, net in het begin van de coronatijd. De vliegwereld stortte in en in juni hoorde ik dat mijn contract werd ontbonden.”