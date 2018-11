Evert de C. weigert te verschijnen bij beroep ‘kasteelmoord’ in Gent

De 54-jarige De C. weigerde gisteren te verschijnen voor de hof in Gent, de andere drie beklaagden waren wel aanwezig. De rechtbank in Brugge veroordeelde in april André G. (67), Evert de. C (54), Pierre S. (67) en en Roy L. (41) respectievelijk tot 27, 27, 21 en 15 jaar cel. Zowel het Openbaar Ministerie als drie van de vier verdachten tekenden hoger beroep aan.



De zaak draait om de moord op de Vlaamse kasteelbewoner Stijn Saelens in 2012. Het lijk van de 34-jarige man werd enkele weken later gevonden in een put in een bos, 10 kilometer verderop. De C. verzorgde de contacten met de inmiddels overleden huurmoordenaar Ronald van B. en zijn neef Roy L., en betaalde hen ook. Hij ontkent dat echter met klem.



Hoofdverdachte is André G. (67), de schoonvader van het slachtoffer. De huisarts gaf zijn kennis Pierre S. (67) opdracht een plan te verzinnen om zijn schoonzoon te laten vermoorden, omdat Saelens - volgens G. - zijn kinderen seksueel zou misbruiken.