Evert de C. hoort op 6 mei waar hij aan toe is

De Kasteelmoord draait om de dood van Stijn Saelens bij zijn kasteeltje in Wingene, bij Brugge, begin 2012. IJzendijkenaar E. de C. is één van de verdachten: hij zou de inmiddels overleden moordenaar geregeld hebben. De C. kreeg eerder van de rechtbank 27 jaar cel, maar ging in beroep. Hij zegt onschuldig te zijn. Ook het Openbaar Ministerie ging in beroep, want die vond de straf te laag. Het OM eiste eerder deze week 28 jaar cel tegen De C.