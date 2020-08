Even bellen voor bloedprikken in ZorgSaam ziekenhuis kan de hele dag

Door coronamaatregelen zijn patiënten alleen nog op afspraak welkom in de ziekenhuizen van ZorgSaam. Dit geldt ook voor het bloedprikken in de ziekenhuizen van ZorgSaam in Hulst, Terneuzen en Oostburg. Online kunnen patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week een afspraak maken via het Patiëntenportaal van ZorgSaam. Nu kan dat ook telefonisch, dat wil zeggen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur, via: 0115 – 688 646.