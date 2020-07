Eva uit Hulst: ‘Na mijn studie ga ik met een camper door Europa toeren’

Voorstel Hollands wingewest afgescho­ten in raad Terneuzen, maar dat erover is gesproken, is ‘al pure winst’

30 juni TERNEUZEN - Keihard afgeschoten, dat is dinsdagavond gebeurd met het voorstel van de PvdA Terneuzen om de naam van de gemeente Terneuzen te wijzigen in Hollands wingewest. De wel degelijk serieus bedoelde actie met een knipoog van de PvdA viel bij veel partijen in de Terneuzense gemeenteraad en ook burgemeester Jan Lonink verkeerd.