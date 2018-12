Euregiotuinen worden Regiopark Oostburg

Te koop: een leisteen met je eigen naam op dak Sint Baafskerk

14 december AARDENBURG - De restauratie van de Sint Baafskerk in Aardenburg is in volle gang. Eigenaar - stichting Vrienden van de Sint Baafs - zet alle zeilen bij om het geld voor de grote opknapbeurt bij elkaar te sprokkelen. Voor 15 euro heb je een eigen leisteen op het dak van de Sint Baafskerk in Aardenburg. Over een jaar of 100 komt die er pas weer af.