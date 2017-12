Euregiotuinen bij Oostburg krijgt recreatieve functies

update Twee zwaargewonden bij woningoverval in Breskens

20 december BRESKENS - Bij een woningoverval in het buitengebied ten westen van Breskens, aan de Slikkenburgseweg, zijn vanavond twee zwaargewonden gevallen: een verdachte overvaller die door politiekogels is geraakt, en een persoon die zich in de overvallen woning bevond.