Esmee (9) uit Kloosterzande verloor ketting met as van haar vader: ‘Ze is er kapot van’

Esmee droeg haar vader letterlijk dicht bij haar hart: ze had een ketting met gouden hartje om haar hals, met daarin zijn as. ,,Omdat haar vader ook een gouden hart had. Ze was zo blij met die ketting en was er heel zuinig op. Elke avond legde ze hem in een doosje”, vertelt moeder Wendy. Afgelopen vrijdag verloor ze haar ketting, vrijwel zeker op het schoolplein van basisschool ’t Getij in Kloosterzande. In het weekend is het hele schoolplein al tevergeefs afgezocht met metaaldetectors, door vrijwilligers van de stichting Gevonden-verloren.