Esmee (9) uit Kloosterzande verloor haar vader aan kanker en zamelt geld in voor onderzoek: ‘Dat vind ik heel belangrijk’

Esmee McLean (9) vindt het soms moeilijk om over het verlies van haar vader te praten, maar ze wil het graag. ,,Ik vind het heel belangrijk om te vertellen wie mijn papa is en hoe bijzonder hij is.” Om haar hals draagt ze een hartje met daarin zijn as. ,,En ik heb een pop van papa, die op hem lijkt.”