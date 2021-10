Ernstig ongeluk in Hoek, automobilist met spoed naar ziekenhuis

Wat is er toch allemaal aan de hand in Sluiskil?

24 oktober SLUISKIL - Sluiskil is een 'rijk’ dorp, met winkels, restaurants en tal van verenigingen. En dat willen de ruim 2000 inwoners heel graag zo houden. Da's makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn problemen in het kanaaldorp. Zóveel problemen, dat Sluiskil de afgelopen weken haast dagelijks in het nieuws was. Tijd voor een overzicht van de pijnpunten.