Erik Vervaet uit Vogelwaarde verloor zijn Fabiola bij een ongeluk, nu 31 jaar later plaatst hij een bermmonument

Bij de plek waar Erik Vervaet uit Vogelwaarde zijn jonge vrouw verloor, staat sinds vandaag een monumentje van witgeschilderd hout. Nog maar drie maanden was Erik getrouwd met zijn Fabiola, toen ze in 1990 veel te jong overleed. ,,Ze was met de brommer naar een vriendin gereden en er kwam een bestelbus toen ze de weg over wilde steken. Ze heeft die waarschijnlijk over het hoofd gezien, werd geschept en kwam zwaargewond op het wegdek terecht. Het moet verschrikkelijk geweest zijn. Op 24 maart is ze in het ziekenhuis overleden”, vertelt Erik. ,,Het blijft best emotioneel. Maar ik heb het een plekje gegeven, hoeveel moeite dat ook kost.”