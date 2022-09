Erik-Jan (17) uit Waterlandkerkje: ‘Ik vind het leuk om mensen blij te maken tijdens mijn werk’

,,Van begin af aan voel ik me hier helemaal thuis. Al na twee maanden zei ik tegen mijn ouders dat ik niet meer weg wilde uit Waterlandkerkje. Tot mijn tiende woonde ik in Scherpenisse op het eiland Tholen. Op zich zijn er best gelijkenissen tussen de twee streken, maar ik voel me in Zeeuws-Vlaanderen meer op mijn plaats. Er is hier veel meer toerisme en die levendigheid spreekt me wel aan.”