Eric Pollet kweekt pepers in zijn kas in Heikant, van zoete pepers tot ‘smerige jongens’

,,Hier, deze gele kun je best eten. Die is citrusachtig en niet overdreven pittig", zegt Pollet wanneer hij in de kas in zijn tuin een peper plukt en aanreikt. ,,Sommige pepers zijn zoet en kun je zo eten, maar de meeste niet. Er is geen lol aan in een ghost pepper te bijten.” Pollet maakt diverse sambals en sauzen, droogt de pepers voor chiliflakes of poeder en legt pepers in. ,,Mensen vinden het geweldig. Als ze op het etiket lezen dat de carolina reaper in de saus zit, willen ze het allemaal hebben. Ongekend. Zelf houd ik niet van zó dramatisch pittig.”