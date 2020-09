Erfgoedtrofee voor boerderij Binnenste Buiten in Terhole, ‘oude schuren kunnen waarde hebben’

Zuiderburen 135 jaar na mislukte doortocht langs de Schelde: Vincent van Gogh keert terug naar Antwerpen

21 september ANTWERPEN - Vincent van Gogh arriveert in november 1885 in Antwerpen. Hij is dan 32 jaar en heeft al een bewogen leven achter de rug. Op 24 november 1885 neemt hij zijn intrek in de Lange Beeldekensstraat 194, nu nummer 224. Een gevelsteen markeert nog altijd het huis, maar van een toeristische insteek is hier in Antwerpen-Noord geen sprake. Vincent omschrijft zijn werkplaats als ‘dragelijk’, tegen de muur hangt hij Japanse prenten.