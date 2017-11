Enorme Zeeuws-Vlaamse vlag in Amsterdam: Junior Kamer Zeeuwsch Vlaanderen geeft ‘buzze'

Marco Apers, Paul Herman, Maarten Berings, Paul de Schrijver en Frans van den Hemel zijn de initiatiefnemers die restaurant De Compagnon aan de Guldehandsteeg tot hun ‘hoofdkwartier’ hebben gebombardeerd. Dat doen ze als senatoren van de Junior Kamer Zeeuwsch Vlaanderen. Er zijn deze week 23 Zeeuws-Vlamingen in Amsterdam vanwege het jaarlijkse wereldcongres van de Junior Chamber International. Dat is een internationale netwerkorganisatie voor ondernemende mensen tot veertig jaar en er zijn zo’n vierduizend leden uit alle delen van de wereld aanwezig. Onder wie vijftien leden van de Junior Kamer Zeeuwsch Vlaanderen en acht senatoren, die een stapje extra zetten.

“Wij zijn inmiddels boven de veertig, maar senator van de Junior Kamer ben je voor het leven. Vroeger bezochten we als pioniers congressen over heel de wereld en lieten overal de Zeeuws-Vlaamse vlag wapperen”, vertelt Frans van den Hemel. Ze zetten Zeeuws-Vlaanderen weer flink op de (menu)kaart in de hoofdstad, met het restaurant dat woensdag, donderdag en vrijdag door hen is afgehuurd en wordt gerund door Zeeuws-Vlaamse topkoks die samen zes Michelinsterren hebben.