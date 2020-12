Enkele honderden kilo's lagen in crystal methlab in Westdorpe

WESTDORPE - Het drugslaboratorium aan de Kreekdreef bij Westdorpe waar de politie maandagnacht is binnengevallen, was behoorlijk groot. Enkele honderden kilo's van de zwaar verslavende synthetische drug crystal meth zijn er in beslag genomen. De marktprijs van crystal meth is zeker 70 euro per gram.