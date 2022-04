Engelse vliegtuigbom gevonden in Breskens

poll Spanning stijgt: wat voor uitkijkto­ren komt er in Terneuzen?

TERNEUZEN - Over een icoon moet worden gesproken. Of je het nou mooi vindt of lelijk, áls het maar helpt om Terneuzen op de kaart te zetten. Het heeft even geduurd, maar eind deze week wordt duidelijk wat voor icoon, oftewel uitkijktoren de havenstad krijgt.

5 april