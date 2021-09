Engelse bom gevonden op vakantiepark Zeebad in Breskens

Zuiderburen Vernieuwd ModeMuseum Antwerpen is méér dan een museum

14 september ANTWERPEN - Drie jaar lang kon je het ModeMuseum in Antwerpen niet bezoeken. Voor een keer had dat wat minder met corona te maken. Het ‘MoMu’ was toe wegens renovatiewerken. Sinds vorig weekend staan de deuren in de Nationalestraat 28 weer open. Wat mag de bezoeker daar verwachten?