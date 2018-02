Energieneutraal wonen is wennen

'Nul op de meter' is het streven. Wat goed is voor het milieu en je portemonnee. De nieuwe, energieneutrale woningen in de Lievenspolder zijn er helemaal klaar voor. Ze zijn supergeïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, een warmte-terugwin-installatie en een warmtepomp. Een gasaansluiting is er niet.



,,Maar", geeft energiecoach Dorothé Jacobs eerlijk toe, ,,het is lastig om echt 'nul op de meter' te halen." Zij is met collega Lars Bouwman van adviesbureau Atriensis door Clavis ingehuurd om bewoners in het vernieuwde deel van de Lievenspolder bij te staan. ,,Want het is behoorlijk wennen", weet Dorothé.