En zo wordt de Scheldekust van Hulst nóg mooier

Spanning Breskens voorbij: twee grote bommen onschade­lijk gemaakt

BRESKENS - Vandaag zijn in vakantiepark Zeebad in Breskens twee Engelse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Dat gebeurde rond kwart over tien. De bommen worden klaar gemaakt voor transport. Vanmiddag worden ze in Oostburg vernietigd. Omwonenden moeten voor hun veiligheid tijdelijk hun huizen uit.

12 november