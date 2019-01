En weer sluit een winkel in Terneuzen: Babyhuis Casita wacht aanpak winkelstraat niet langer af

Trailer van transport­be­drijf uit Klooster­zan­de gestolen in Antwerpen

12:13 KLOOSTERZANDE - In het havengebied van Antwerpen is vermoedelijk in maart vorig jaar al een oplegger van Tieleman Transport uit Kloosterzande gestolen. Het transportbedrijf doet een ultieme poging om hem te vinden en doet aangifte.