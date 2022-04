En ineens was het kruis op het graf van Saul Amsterdamski verdwenen

Saul Amsterdamski werd geboren op 16 september 1920 in Warschau. Hij overleed op 17 september 1944 bij de bevrijding van Axel, een dag na zijn 24e verjaardag. Amsterdamski ligt begraven samen met 21 andere Poolse kameraden op de Poolse oorlogsbegraafplaats aan de Burchtlaan in Axel.

Een week geleden werd het kruis op het graf verwijderd en vervangen door een matzevah; de Joodse naam voor een zerk op een graf. De oorlogsgravenstichting bleek verantwoordelijk voor de aanpassing, zo is ook op de Facebookpagina te lezen: ‘Zo verving onze Nico in het Zeeuwse Axel deze week ook de steen op het graf van de Poolse militair Saul Amsterdamski. Dit had een bijzondere reden: de stenen op Poolse graven zijn Rooms-Katholieke kruizen, maar Saul was Joods. Daarom is er op verzoek een zogeheten matzevah op zijn graf geplaatst met daarop een Ster van David.’