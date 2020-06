Emotionele groepssessie Philippine abrupt beëindigd door politie: ‘Ik zit nu met getraumatiseerde cliënten’

,,De agent kwam in paniek hier. Duwde mijn vrouw tegen de grond en schreeuwde dat we met een healing bezig waren en dat dit moest stoppen. Ik denk dat hij het voorval in IJzendijke, waarbij iemand om het leven is gekomen, nog op zijn netvlies had staan. Maar wat wij deden was geen healing. Ik zit nu wel met getraumatiseerde cliënten. En zelf ben ik ook getraumatiseerd. Daarom hebben we klachten ingediend bij de politie.”