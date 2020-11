Emmie leefde in en rond de winkel in Hulst: ‘Onze wereld was klein, maar heel erg fijn’

HULST - Ook al is Emmie Volleman-Biesbroeck (58) al ruim 35 jaar weg uit haar ouderlijk huis in Hulst, nog steeds komt ze er regelmatig. Sterker nog, het is het huis waar ze in 1962 geboren is en waar moeder Adriana vandaag de dag nog steeds woont.

In een tijd waarin het nieuws overspoeld wordt door corona, terreuraanslagen en milieuproblematiek, denkt Emmie met weemoed nog weleens terug aan haar jeugd. Die kan het best samengevat worden als zorgeloos en gelukkig. ,,Ik ben geboren en getogen in Hulst. Mijn ouders hadden er een winkel in typemachines en kantoorbenodigdheden. De winkel is na het overlijden van mijn vader in 1997 gesloten, maar mijn moeder woont nog steeds in de woning boven het oude winkelpand.”

Het leven speelde zich in de winkel af

Emmie was de oudste uit een gezin met drie kinderen. ,,Vlak na mij zijn mijn broers Jos en Staf geboren. Zoals mijn vader altijd zei: ‘Als je het trucje eenmaal kent, is er geen kunst meer aan', haha. Omdat we zo weinig schelen in leeftijd, was de band met mijn broers erg hecht. Dat is nog steeds zo. Sowieso kom ik uit een zeer hechte familie. Bijna iedereen woonde in dezelfde straat. Als je nog maar buiten de wallen van Hulst woonde, was je een afvallige bij ons.”

Quote Als je nog maar buiten de wallen van Hulst woonde, was je een afvallige bij ons

Al van jongs af aan helpt Emmie mee in de winkel van haar ouders. Ze is amper vier jaar oud als ze klanten gevraagd of ongevraagd van advies voorziet. ,,Mijn broers en ik hebben eigenlijk altijd meegeholpen in de winkel. Heel ons leven speelde zich dan ook bijna in en rond de winkel af. De deuren waren van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open. Eigenlijk was het een soort grote huiskamer. Mensen kwamen binnen voor een praatje, kinderen uit de buurt kwamen televisiekijken. We hadden als één van de eersten in de straat een zwart-wit televisie, dus dat trok de nodige buurtkinderen naar ons toe. Ik heb die gezelligheid altijd erg leuk gevonden. Mijn opa woonde zo goed als in bij ons. Eigenlijk was hij vaak aan het oppassen als mijn ouders de deur uit waren. Als kind hebben we dit totaal niet zo ervaren. Opa was er gewoon altijd en dat vonden we allemaal maar wat leuk!”

Op mijn vijftiende gaf ik mijn leeftijdsgenoten typeles

Als er een passie als rode draad door het leven van Emmie loopt, is het wel onderwijzen. Op alle mogelijke manieren. Al van kinds af aan doet Emmie niets liever dan kennis overdragen aan mensen. En dat doet ze nog steeds. ,,Mijn vader gaf, naast het bestieren van de winkel, ook typelessen. Ik was een jaar of tien toen ik met hem mee ging om te helpen. Na een paar jaar nam ik het van hem over. Was ik op mijn vijftiende opeens leeftijdsgenoten typeles aan het geven. Ook bij de judoclub, waar ik lid was, werd ik gevraagd om training te geven. Dat kon ook allemaal veel makkelijker in die tijd, tegenwoordig moet je overal diploma’s voor hebben. Beroepsmatig heb ik de lijn van het lesgeven altijd doorgezet. Zo heb ik nu al jaren mijn eigen bedrijf, waarin ik onder andere mensen coach en trainingen verzorg.”

Quote Het is er niet per se leuker op geworden ,nu je zo bij al het nieuws van over de hele wereld kunt

Doordat haar ouders de winkel hadden, ging Emmie bijna nooit op vakantie. Ze ging wel eens een dagje met haar moeder op pad, maar nooit veel langer. De winkel was simpelweg zo goed als altijd open. ,,Onze wereld was klein en eenvoudig, maar fijn. Als je dat toch eens vergelijkt met nu. Het is er niet per se leuker op geworden, nu je zo bij al het nieuws van over de hele wereld kunt. Kinderen hoeven steeds minder zelf te ontdekken tegenwoordig. Neem bijvoorbeeld een werkstuk dat ik ooit heb moeten maken, over de provincies van Nederland. Alle informatie is nu met een paar muisklikken te vinden. Zelf heb ik alle provincies stuk voor stuk een brief gestuurd om informatie te vragen. Hele zakken vol kreeg ik thuisgestuurd. Zo heb ik een poosje een fascinatie voor hunebedden gehad, door de brochures die ik kreeg uit Drenthe. Dat het uiteindelijk ook maar gewoon stenen zijn, kwam ik later pas achter, haha.”

Na het afronden van haar vwo, start Emmie met een opleiding aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam. Op kamers gaan doet ze niet, colleges volgen evenmin. Alleen voor toetsen reist ze een paar keer per jaar af naar Rotterdam. ,,Zelf wilde ik wel daar wonen, maar daar verschilden de meningen over. Mijn hele studie heb ik dan ook vanuit huis gedaan door middel van zelfstudie. Het studeren wisselde ik af met werken in de winkel. Tegenwoordig is dat een stuk normaler, maar in de jaren tachtig was dat zeker niet zo. Nadat ik op mijn 22e met mijn man Roland ben getrouwd, ben ik naar Terneuzen verhuisd. Nog steeds woon ik daar, maar ik kom uiteraard nog regelmatig in Hulst. Dat mijn moeder nog steeds in mijn ouderlijk huis woont, vind ik ontzettend bijzonder en dat koester ik elke dag.”