Elsta, de grote onbekende, naar Dow

Marijke Kentgens verovert Groede

9:30 GROEDE - Opeens ademt heel Groede Marijke Kentgens. In Galerie De School in de Schuitvlotstraat spat haar werk van alle muren. In de voormalige Lutherse Kerk in de Molenstraat is ze met schilderijen en kledingontwerpen aanwezig. Door het dorp heen zijn er vitrinekastjes - dertien in totaal - waarin steeds twee werken van haar te zien zijn.