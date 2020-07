Ellen Shae debuteert na coronabreak in 't Schallemaaj

‘Een referendum over de compensa­tie voor de mariniers­ka­zer­ne is onzinnig’

16:24 MIDDELBURG - Een referendum over de compensatie voor de marinierskazerne is ‘onzinnig’. Zeeland en Vlissingen worden ruimhartig gecompenseerd, zoals de Tweede Kamerhet kabinet had opgedragen. Sterker: Zeeland krijgt meer dan de marinierskazerne ooit had opgeleverd. ,,Winst dus.” En een tolvrije tunnel? ,,We moeten zorgen dat die in het volgende regeerakkoord komt.”