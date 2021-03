Ellen (39) uit Philippine mist zus Mandy (34) al maanden door reisverbod, hoewel ze op een half uur van elkaar wonen

Jaar cel geëist tegen Axelse eigenaar failliet assurantie­kan­toor - gedupeer­den kunnen naar hun centen fluiten

12 maart MIDDELBURG - Een hard gelag, maar al die mensen die in goed vertrouwen hun spaarcenten aan de inmiddels 74-jarige H. de R. uit Axel toevertrouwden, kunnen waarschijnlijk naar hun geld fluiten. Zijn bedrijf is sinds juni 2016 failliet en de aangiftes dateren van na het faillissement. Vandaag diende de zaak tegen de - inmiddels in Winschoten wonende - Axelse eigenaar van het gelijknamige assurantiekantoor en hoorde hij een gevangenisstraf van een jaar voor oplichting en verduistering tegen zich eisen.