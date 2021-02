Elke Ossekop wil een Snisser feesttas

PvdA: Waarom is Bressiaan­se visser niks gevraagd over sluiting van vismijn?

1 februari BRESKENS - De informatievoorziening over de toekomst van de vismijn en het visserijmuseum in Breskens moet beter. Jan Elfrink, PvdA-fractievolger in Sluis, heeft daarop aangedrongen in schriftelijke vragen aan het college van B en W van Sluis.