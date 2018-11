Elf steden dingen mee naar titel ‘Zeeuws-Vlaamse studentenstad’

Jongerenplatform Rootzz Zeeuws-Vlaanderen neemt het initiatief voor de verkiezing, die voor het eerst wordt gehouden. Het doel is om studenten en werkgevers uit Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in contact te brengen. De studenten die hun stad nomineerden als ‘dé Zeeuws-Vlaamse studentenstad’ konden de afgelopen periode ideeën insturen, over hoe ze hun stad die eretitel willen geven.

Evenement

In de winnende stad vindt in het tweede kwartaal van 2019 in ieder geval een evenement plaats. Dat is gratis toegankelijk voor studenten die daar werkgevers kunnen ontmoeten, is het idee. Ook kunnen ze daarna met elkaar in contact blijven. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld aan stage- en scriptieopdrachten komen en mogelijkheden voor vakantiewerk of vacatures voor ná de studie bespreken. Het evenement wordt afgesloten met een feest met een Zeeuws-Vlaams tintje, dat de studenten ook zelf mogen invullen. Voor het evenement is een budget van 25.000 euro beschikbaar.