Elf jaar aan werken van Johnny Beerens te zien in Axel: ‘Eén grote signatuur, het ultieme voor een kunstenaar’

Het Warenhuis op de Markt in Axel. Een meer sprekende locatie voor de tentoonstelling van de Bressiaander is er niet. Want hier kusten land en water elkaar ooit, lang geleden. ,,De grens tussen de zee en het land, daar is mijn werk op geënt”, vertelt Johnny Beerens. Ruim twintig werken zijn sinds vrijdag in het museum te zien. De expositie stond aanvankelijk vorig jaar gepland, maar ging door corona niet door. ,,Het is een retrospectief van wat ik de laatste elf jaar heb gemaakt. Het merendeel is in bruikleen. Drie werken hangen hier niet, want die zou ik in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk moeten ophalen.”