Elektrische fiets huren kan op vier plaatsen in gemeente Sluis en straks misschien in heel Zeeland

We zijn blijkbaar de enige. Alle tien de fietsen staan op hun standaard. In de stalling hangt een groot bord met instructies. Eerst downloaden we de app Movelo op onze mobiel. Dat is zo gepiept. Vervolgens toetsen we in waar we de fiets ophalen: het Veerplein. Daarna vraagt de app hoe lang we de e-bike willen huren. Een uur, drie uur, langer? Drie uur lijkt ons genoeg. Ook moeten we laten weten waar we de fiets straks weer inleveren. Opnieuw selecteren we het Veerplein. We betalen - de huur bedraagt 5 euro per uur -, de app haalt via Bluetooth de fiets van het slot, stellen het zadel bij en kunnen vertrekken.